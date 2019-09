Piqué felicita a Shakira por su próxima participación en el Super Bowl

El futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, sacó su lado más romántico y felicitó a Shakira, luego de que se anunció que estará en el medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Jennifer López, el cual se disputará el domingo 2 de febrero de 2020.

"BOOOOM! ¡Tan emocionado y orgulloso de ti! Eres la número 1!", fue el mensaje que el defensa español publicó a través de su cuenta de Twitter.

BOOOOM! So excited and proud of you! Eres la número 1! @shakira https://t.co/XzNFN2IQIG

— Gerard Piqué (@3gerardpique) September 27, 2019