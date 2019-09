Leyenda de Chivas manda mensaje a jugadores: 'Les faltan un chingo de huevos'

Con la autoridad de haber ganado ocho títulos de liga con el Guadalajara, José Villegas no aguantó su enojo por la crisis del equipo y reventó contra los jugadores y los lujos con los que suelen estar rodeados.

"Viven en un country, andan en Audi, BMW y de ahí para arriba, comen bien todos los días, los fines de semana andan con las mejores mujeres, un día antes del partido están en un hotel de cinco estrellas haciéndose pendejos durante todo el día, jugando Xbox, en la alberca o ping pong, juegan futbol todos los días de su vida, los taquetes no les cuestan, así sean 2000 o 3000 pesos son regaladitos, están vendados por un kinesiólogo, medias profesionales para la circulación de la sangre en sus piernitas de oro, shorts y licras profesionales para que los señoritos no se lastimen los huevos, que por cierto, les faltan un chingo", explotó el exdefensa en redes sociales.

Villegas Tavares, el famoso "Jamaicón" y exseleccionado nacional que disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, exhortó -sin mencionar nombres- que es momento en que el equipo debe entregarse por la camiseta, para sacar al Rebaño de su crisis. Actualmente la institución tapatía es penúltima de la tabla de Cocientes, por encima del Veracruz, y es decimoquinto de la clasificación general, con 11 puntos (3-2-5).

"Una playera específicamente para jugar al futbol y evita la transpiración excesiva, vale unos 1500 o 2000 pesos, el balón es perfecto, no se le pide nada, inflado a 116 libras sin ningún detalle, la cancha sin un solo pozo, es perfecta, la portería tiene 7.20m por 2.40m, te aplauden cuando sales a la cancha, eres ídolo de muchas personas y quisieran estar en tu lugar y puta madre no puedes dar un pase a un metro bien a tu compañero, no sabes parar un balón, no tienes recepción, le pegas al arco y lo mandas hasta la chingada, no se qué más quieres, eres un futbolista profesional carajo!", concluyó con el severo regaño la leyenda de las Chivas, parte de aquel Campeonísimo. "Rómpete la chingada madre por la camiseta, deja la garra en el campo, si yo estuviera en su lugar me mataría por cada balón, demuestren el pinche coraje y por qué sobresalieron de fuerzas básicas maldita sea".

