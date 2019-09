Gianluigi Buffon supera récord histórico de Paolo Maldini

La Juventus sigue con marcha perfecta en la presente temporada de la Serie A y en el duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato, los dirigidos por Maurizio Sarri derrotaron 2-o al Spal con anotaciones de Miralem Pjanic y de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, los reflectores se los llevó el guardameta italiano Gianluigi Buffon, quien hizo historia en el futbol italiano al alcanzar la cifra de 903 partidos disputados a nivel de clubes, tomando en cuenta las actuaciones con el Parma, Juventus y PSG, club con el que estuvo durante una temporada. Con esta cifra, 'Gigi' superó a otro histórico italiano como lo es Paolo Maldini, siendo así el futbolista italiano con más partidos a nivel de clubes.

Immenso.

Quella di oggi è stata la presenza numero 903 per @gianluigibuffon in carriera con i club in tutte le competizioni, superato Paolo Maldini (902).#SUPERG1G1#JuveSPAL pic.twitter.com/d8eINpRjK9

— JuventusFC (@juventusfc) September 28, 2019