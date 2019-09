¡Histórica goleada de 56-0 en el futbol femenil brasileño!

Algo que pocas veces ocurre en el futbol a nivel profesional sucedió este sábado en el futbol femenil brasileño. El conjunto del Flamengo femenino propinó una dolorosa goleada al Greminho. Un total de 56 goles fueron los registrados en este encuentro que pasará a la historia.

De acuerdo con el promedio de gol reflejado tras el abultado marcador, el conjunto del Flamengo femenino anotó cada minuto y seis segundos ante el Greminho. Lo histórico fue que en el primer tiempo consiguieron marcar un total de 29 tantos.

La cuenta de Twitter del Flamengo publicó tantos goles como pudo, pues ante la constante lluvia de goles les resultó imposible grabar evidencia de los 56 tantos marcados en este encuentro.

Al final, en Twitter se anunció que esta goleada se convirtió en la mayor de la historia en el torneo femenil del futbol de Brasil.

HISTÓRICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGávea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da história do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI É FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ

— Time Flamengo (@TimeFlamengo) September 28, 2019