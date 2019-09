'Las disculpas de Briseño valen si él no va con mala intención': Herrera

A pesar de que América derrotó a Chivas en el Clásico, existe preocupación en el entorno americanista debido a la lesión de Giovani Dos Santos quien tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital tras la fuerte lesión que sufrió en la entrada que disputó con Antonio el Pollo Briseño, ante esto el técnico americanista Miguel Herrera confirmó que de acuerdo con los reportes iniciales solo se trata de la lesión muscular y no existe fractura.

“Lo de Gio parece ser que solo es la pura herida fuerte, pero esperamos a que nos den un mejor reporte y ojalá sea solo suturar en una herida que es bastante grande”, explicó el técnico.

Miguel Herrera: “Lo de Gio parece ser que solo es la pura herida fuerte, pero esperamos a que nos den un mejor reporte y ojalá sea solo suturar en una herida que es bastante grande” @Publisport_MX pic.twitter.com/DHNiiDdzf9 — Diego Gorostieta (@DiegsGorostieta) September 29, 2019

Además, el estratega azulcrema aseguró que él no ha tenido tiempo de ver la jugada y tras ser cuestionado sobre una posible sanción en contra de Briseño, afirmó que primero se debe determinar la intención del defensor de Chivas

“No he visto la jugada, pero claro que si el jugador va con mucha determinación como conocemos a Briseño y no hay mala intención, pues valen las disculpas vale todo. Si va con la intención de lastimar al compañero no puedes pedir una disculpa, reitero, no quiero decir que haya sido accidental o que haya ido con mala intención en esa jugada”, agregó el Piojo.

TE RECOMENDAMOS