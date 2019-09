'Tito' Villa reveló que Billy Álvarez lo condicionó con irse a Pumas o no jugar más en México

Emmanuel ‘Tito’ Villa reveló a través de un video en Instagram uno de sus secretos durante su etapa como futbolista, asegurando que durante paso por Cruz Azul, el presidente de la institución Billy Álvarez lo obligó y condicionó a salir del conjunto cementero para ir a jugar a los Pumas.

“Billy Álvarez a mi básicamente me cerró las puertas en México, literalmente me dijo ‘si tú no vas a Pumas, Tito, aquí en México no juegas. Yo me quería quedar en Cruz Azul ”, expresó el ahora analista de TUDN.

El instagram live que hizo el Chaco ayer dejó otro tema candente:

Tito Villa reveló: "Billy Álvarez se portó muy mal conmigo, me cerró las puertas de México, literal me dijo 'Si tú no vas a Pumas, aquí en México no juegas". pic.twitter.com/ZE0jLji6ig — Eduardo Espinosa (@lalofut) September 29, 2019

Además, Villa explicó cómo fue que la directiva hizo todo lo posible para sacarlo de la plantilla para ir obligatoriamente a Pumas.

“Yo hablé con Ignacio, su abogado que es mano derecha y fue literal. En ese momento no llegué a un acuerdo, hice todo lo posible porque me quería quedar en Cruz Azul. Básicamente hicieron hasta lo imposible para tenerme descontento y que yo me fuera”, agregó.

Finalmente, Emmanuel ‘Tito’ Villa también explicó la serie de problemas que atravesó en Pumas, club en el que tuvo conflictos con Mario Carrillo motivo por el que únicamente estuvo un año en la institución del Pedregal.

“Existía el pacto de caballeros, fue una decisión difícil y la tomé. Llegué a Pumas y las cosas no se dieron. Pasó el tema con Mario Carrillo, todos lo saben, las diferencias extra cancha. Había una persona externa que tenía malas vibras”, sentenció el argentino.

