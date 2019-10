Directivo del futbol mexicano se une a la búsqueda de José José

José Joel y Marysol Sosa, hijos del recién fallecido "Príncipe de la canción", buscan los restos de su padre, pues señalan que Sara Sosa (hija menor de José José), no les informa sobre el paradero del cantante.

Pero quien también se les unió a la búsqueda en Miami, es el vicepresidente del Puebla, Ángel "Rambo" Sosa, sobrino de José Rómulo Sosa Ortiz (José José).

"Rambo" fue visto en compañía de los hijos mayores del fallecido cantante, quienes aseguran que desde que se les informó sobre la noticia, no saben nada de los restos del intérprete de “El triste”.

Incluso, en su cuenta de Twitter, el directivo poblano le dedicó unas palabras de despedida al hoy fallecido cantante mexicano.

No se si vuelva a verte después

No se que de mi vida será

Sin el lucero azul de tú ser

Que no me alumbra ya.

Gracias por todo @JoseJoseOficial #DonCheps #Quierote#NosVolveremosAVer#SaludameAMamayAlChalo pic.twitter.com/9lroO9KkFe

— RAMBO MX. (@26AngelSosa) September 28, 2019