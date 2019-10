Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador con más triunfos en la historia de la Champions

El triunfo de la Juventus ante el Bayer Leverkusen representó una nueva marca histórica para Cristiano Ronaldo. el atacante portugués dejó atrás la cifra en la que estaba igualado con el legendario arquero Iker Casillas con 101 triunfos en la historia de la Champions League, para seguir incrementando dicha cifra en solitario.

Ahora con 102 victorias, Cristiano Ronaldo comanda una nueva lista en los libros de récords del torneo en el que es el máximo goleador y además uno de los máximos ganadores del certamen con 5 títulos en su carrera.

Only two players in Champions League history have won 100+ #UCL games:

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (102)

🇪🇸 Iker Casillas (101)

Two legends of the game. https://t.co/nuteizanEe

