Ángel Di María revela que Messi los hizo llorar en la Copa América

Lionel Messi ha sido duramente criticado por el liderazgo que ejerce con la Selección de Argentina, que a la perspectiva de muchos, es poco; sin embargo, Ángel Di María, reveló lo contrario, pues confesó que el atacante del Barcelona hizo llorar con su discurso a los seleccionados de la Albiceleste tras su participación en la Copa América.

Te puede interesar: Casi irreconocible reapareció Jorge Kahwagi

"Este Leo me gusta. Se lo criticaba que no cantaba el himno, que no hablaba y ahora demostró que sí, me puso feliz por como hablaba delante del grupo, más allá de lo que hablaba por los medios. Lo más importante era lo que decía y cómo lo decía a los más jóvenes, principalmente después del partido contra Brasil, dijo unas palabras que dejó a todos llorando porque le llegó al corazón a todos", aseguró a ESPN.

Asimismo el elemento del París-Saint Germain, reconoció que Messi se mostró orgulloso del trabajo que como Selección hicieron, pese a no conseguir el objetivo de ser campeones, luego de ser eliminados en Semifinales por su acérrimo rival: Brasil.

"Leo estaba orgulloso del grupo, contento por lo que se logró. Parecía que llevábamos años compartiendo el seleccionado, se mostró muy a gusto con los más jóvenes que habían entregado todo por la camiseta", aseveró.

TE RECOMENDAMOS