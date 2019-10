VIDEO: Casi irreconocible reapareció Jorge Kahwagi

Jorge Kahwagi reapareció en el aeropuerto de la Ciudad de México después de varios meses con un estado delicado de salud y casi irreconocible, el ex boxeador explicó cuál es su situación actualmente.

Quien fuera campeón en peso Crucero del CMB, explicó que estuvo fuera de la escena pública debido a complicaciones que se presentaron en su salud por una peritonitis que le provocó la perforación del estómago.

"Fue la peritonitis y luego se complicó por otras cosas. Fue una bacteria de hace muchos años. No sé sabe bien, fue una úlcera que no detectamos a tiempo y se perforó el estómago. En los momentos cuando sientes que va a pasar (la muerte) es aferrarse a la vida y si sientes que no te toca, pues no te va a tocar”, apuntó el también ex diputado.

Kahwagi comentó que todo este proceso tan complicado donde estuvo hospitalizado en diversas ocasiones e intervenido quirúrgicamente, lo hizo cambiar su forma de ver la vida: “Ya estoy muy bien gracias a Dios. Ya estamos al 100 por ciento muchas gracias. Evidentemente estuve grave, pero ya estoy muy bien. Me cambio la vida (la enfermedad). Veo ahora algunas prioridades que no había visto, gente que se ha preocupado y hay que cuidarnos, mis papás, mi familia, gracias a todos”.