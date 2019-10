Alanís no esperaba que fuera tan difícil volver a Chivas

Sabía, cuando lo invitaron a volver, que no sería una misión sencilla. Pero lo que no imaginaba Oswaldo Alanís al regresar a Chivas era que todo iba a resultar tan complicado. Hoy, el Rebaño Sagrado no puede salir de la crisis, se encuentra cerca del descenso y está a punto de concretar su quinto torneo consecutivo sin calificar a la Liguilla.

“No lo presupuestaba, no lo quería, no pensaba que pudiera ser tan difícil, buscábamos que fuera algo positivo. Pero al llegar a Chivas sabes que es un club con mucho presión, con muchas cosas positivas y también cosas negativas al no tener buenos resultados. Sabía que venía a eso, si bien no esperaba un momento de crisis o situaciones difíciles de vivir. Ahora, enfrentarlo de la mejor manera, estamos buscando mejorar y que lleguen los resultados que realmente queremos”, explicó este jueves.

“En los momentos más difíciles es cuando más debemos estar unidos, jugadores, directiva, la afición, todo lo que es Chivas. En toda la vida, los momentos difíciles es cuando más debes trabajar, apretar y creer en las cosas para poder revertir las malas situaciones. Así, de cierta manera disculpándonos por las temporadas que se han tenido, pero también lo positivo que podemos hacer es unirnos, buscar energéticamente, futbolísticamente la manera que podamos sumar para revertir esa mala racha que se tiene”, agregó Alanís.

El sábado, frente a Pumas, al Guadalajara solo le sirve la victoria. Si no la obtiene, estará prácticamente condenado a ver la Liguilla por televisión. “No sé si sea la última (llamada), pero sí estamos muy apretados. Estamos en un momento que tenemos que sumar y si queremos estar ahí todavía con posibilidades, hay que sumar. Estamos con esa idea y lo principal es ir partido a partido, pensar en este juego es importante, en casa y más por por toda la historia que tiene Chivas”, señaló el central rojiblanco.

Incluso en el apartado individual, le ha costado mucho, pues perdió la titularidad y recién recibe una nueva oportunidad. “Lo enfrenté como toda mi carrera trabajando, estando tranquilo. El futbol es muy cambiante y son momentos, gustos, son situaciones normales del futbol. Ni el mejor cuando te va bien ni el peor cuando no juegas. Tranquilo, como he enfrentado toda mi carrera. Cualquier jugador le ha tocado estar en banca, ser titular, inclusive Oribe, jugadores de talla mundial les ha tocado en algún momento y no pasa nada. Como todo en la vida es aguantar, trabajar y estar listo para cuando te toque la oportunidad”, concluyó Oswaldo Alanís.

“Almeyda aportaría”

Oswaldo Alanís también habló este jueves sobre uno de los rumores más sonados de los últimos días: el posible regreso de Matías Almeyda al futbol mexicano, aunque no con Chivas. El argentino suena como candidato para el Monterrey y algunos otros equipos.

“De Matías es algo que al final estamos muy agradecidos, nos dio muy buenas cosas. ¿Qué le puede aportar al futbol mexicanos? Creo que esa esa credibilidad en el mexicano que nos supo meter mucho a nosotros y que realmente la creyó, por eso se dieron tan bien las cosas. Ojalá se dé lo mejor para el, su carrera y el futbol mexicano, si es alguien que viene a sumar adelante, pero al final hasta que no se dé, sabremos si es que viene o no a Mexico”, finalizó Alanís.