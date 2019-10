Ex seleccionado revela que fue abusado sexualmente por un médico

Vaya sorpresa que se dio en Estados Unidos, luego de que el popular presentador de noticias de la cadena Fox, Mike Avery dio a conocer que fue abusado sexualmente entre 1988 y 1991 cuando era parte de la Selección de lacrosse de la Universidad de Estatal de Ohio, por el difunto médico, Richard Strauss, quien murió en 2005.

RODOLFO PIZARRO PROTAGONIZA PLEITO CON COMENTARISTA EN TWITTER

El periodista confesó a NBC News que durante 30 años ocultó la situación que le generó problemas emocionales, aunque en algún momento sólo uno de sus amigos estaba enterado de lo que ocurrió, pues todo inició cuando Avery tuvo problemas en una ingle, lo cual Strauss aprovechó para abusar de Avery.

“Ningún examen físico que hubiera conocido siguió así. Es algo que no olvidaré. Recuerdo haberle dicho a uno de mis compañeros de equipo después, creo que fui atacado. No le dije nada a nadie. No dije una palabra durante tres décadas”, comentó.

Avery se une a los 1500 casos de estudiantes de la Estatal de Ohio que fueron ultrajados por el médico. El reporte señala que son mil casos de caricias y tocamientos y 30 violaciones.

Aunque existen registros de algunos integrantes del equipo de atletismo, que no se han dado a conocer a detalle. Así como documentos donde se involucraba a Strauss en este tipo de abusos desde las décadas de los 80 y 90. Las investigaciones continúan, pese a que el médico perdió la vida en el 2005.