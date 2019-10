Rodolfo Pizarro protagoniza pleito con comentarista deportivo

Rodolfo Pizarro, futbolista de los Rayados de Monterrey, protagonizó una pelea en Twitter con el comentarista de Multimedios Deportes, Pello Maldonado, quien se enganchó con el jugador mexicano tras una serie de comentarios.

Te puede interesar: Barça pensaría en Marcelo Gallardo para sustituir a Valverde

Todo comenzó cuando Maldonado mencionó durante un programa, que uno de los requisitos que deben tener el nuevo estratega del Monterrey, sea ganarle a Tigres, su acérrimo rival. Ante ello, Pizarro comentó el video con un emoticón de payaso.

"Déjame a mí ser el payado y ojalá no lo borres. Pero por favor, a nombre de los aficionados que van y los que no van (que son más) ya por favor ponte a jugar bien. Hace mucho no te veo. Consejo: eres futbolista, no influencer. Preocúpate porque tu equipo no se quede sin liguilla", respondió Pello a lo que Rodolfo le recordó los dos títulos que le ganó al conjunto felino.

Déjame a mí ser el "🤡" y ojalá no lo borres. Pero por favor, a nombre de los aficionados que van y los que no van (que son más) ya por favor ponte a jugar bien! Hace mucho no te veo! Consejo: Eres futbolista, no influencer! Preocúpate porque tu equipo no se quede sin liguilla😘 https://t.co/77vRC93zDI — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) October 4, 2019

Y el pleito no paró ahí, el comentarista una vez más contestó: "Ubícate estás en Rayados chiquitín, y el más importante de la historia lo ganó Tigres. Llevas 8J este torneo y ni un gol ni asistencia. Deja de estafar. Tú eres responsable en gran parte de que hoy Rayados sea la burla del país junto a Cruz Azul. PD. Ni esa Conca salvó a Alonso".

Ubicate estás en Rayados chiquitin y el más importante de la historia lo ganó Tigres. Llevas 8J este torneo y ni un gol ni asistencia. Deja de estafar! Tu eres responsable en gran parte de que hoy Rayados sea la burla del país junto a Cruz Azul! PD Ni esa Conca salvó a Alonso 🤷🏾‍♂️ https://t.co/ZhNBM9PETi — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) October 4, 2019

Y aunque Rodolfo Pizarro concluyó la pelea en redes sociales, Pello no. "Ubícate eres comentarista de Multimedios, esta plática ya acabó, te veo en Qatar".

Ya te regañaron como niño que dejes el teléfono y no entiendes. Entrenas en 10 min y aquí estas contestandolé a Papá. Ponte a trabajar! Demuestra! ¿Nos vemos en Qatar? Por favor, tú te querías ir a Europa, con ese actitud que traes seguro vas de vacaciones, a seguir estafando 😘 https://t.co/oW2z1yEQgW — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) October 4, 2019

TE RECOMENDAMOS