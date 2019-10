Místico, sin su familia, se mantiene firme en el CMLL

Luego de la noticia de que Rush, Dragon Lee y Bestia del Ring, están fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, Místico, también integrente de la familia Muñoz, dejó en claro su futuro en la compañía.

”Estoy firme en el CMLL, lo que pasó es algo ajeno, son decisiones administrativas de la empresa, somos una familia muy unida pero cada quien tiene su sueños personales, en lo profesional cada uno respeta sus decisiones”, señaló.

Tras la serie de rumores desatados en redes sociales donde se aseguraba que ya no estaría en plan estelar dentro del CMLL, o que hasta saldría de la empresa, “el príncipe de plata y oro”, manifestó que vienen nuevos proyectos para esta nueva etapa, " Lo bonito de mi personaje es que siempre he estado en la polémica. No ha sido fácil pero quiero sacarle brillo a este gran personaje. Quiero coronarme como una gran leyenda y seguir por muchos años en el CMLL".

Además confirmó que ya habló con los directivos de la empresa para poner en claro su situación laboral, “lo que importa ahora es que yo estoy bien plantado aquí. Lo que tenía que hablar ya lo hice, yo sigo cumpliendo mis sueños y esos sueños están aquí, en el Consejo”.

Al hablar de su hermano “el toro blanco” Rush mencionó, “No duden en seguirlo apoyando, lo vamos a extrañar mucho y es hora de que saque lo que mi padre le inculcó y le decimos que los amamos mucho y que siempre va a contar con nosotros", además señaló que “Místico se queda en el CMLL y ojalá que no le perjudique lo que hago. Cada quien toma sus decisiones, se vienen nuevos retos para él y hay que sacar la casta al doble”.

