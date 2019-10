Con 31 años, muere capitán de Nigeria que ganó plata olímpica en 2008

El mundo del futbol se encuentra de luto. Isaac Promise, quien fue capitán con la Selección de Nigeria que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, perdió la vida a sus 31 años de edad.

Te puede interesar: Ex seleccionado revela que fue abusado sexualmente por un médico

Aunque se desconoce el motivo oficial de su fallecimiento, las autoridades de Estados Unidos informaron que habría muerto a causa de un paro cardíaco.

El ex atacante nigeriano, jugó por última vez con el Austin Bold FC, equipo estadounidense que pertenece a la USL Championship de la Segunda División.

"Nos entristece escuchar la repentina muerte de Isaac Promise, que fue capitán del escuadrón Eagles de los Juegos Olímpicos de Pekín que ganó Plata. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento. Que su alma descanse en paz", fue el mensaje que publicó mediante su cuenta de Twitter la Federación Nigeriana de Futbol.

We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 3, 2019