¿Qué esperar del Real Madrid y su nivel actual?

El Real Madrid está viviendo una de sus peores crisis deportivas en la historia, no puede ser posible que uno de los mejores planteles del todo el mundo esté en el hoyo.

Sabemos que cuentan con jugadores top, pero que hasta el momento no han encontrado un buen estilo de juego. Veamos.

LaLiga más fácil del mundo

Este es uno de los torneos más bizarros, extraños y hermosos que he visto, el Real Madrid está perdiendo poder, pero van de líderes en el campeonato local, esto nos habla de una inestabilidad en el futbol español, equipos como el Granada y Sevilla han tenido mejor inicio de temporada que los "catalanes" y los "blancos", y eso no es de ahorita, desde el torneo pasado han arrastrado una crisis muy fuerte, en donde no son candidatos a nada, obvio lo son naturalmente por su plantel, pero por la forma en las que están jugando son equipos más del montón.

¿Qué le pasa al Madrid?

En España no hay equipos top, me refiero a que no hay 4 o 5 clubes que den pelea en la parte de arriba, como sí sucede en la Premier League, acá solo son 3 los preferidos a ganar la liga: el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, solo ellos 3 pueden lograr ser campeones, y no lo digo menospreciando a los demás clubes, pero si observamos los últimos campeones nos daremos cuenta que no hay mucho cambio.

Ahora bien, el Madrid tiene futbolistas muy capaces para sacar adelante estos malos resultados y ganar lo que les pongan enfrente.

Mucho se hablaba de que Zidane era la solución para los problemas, pero conforme pasa el tiempo vemos que a quien se extraña es a Cristiano Ronaldo, un jugador que marcaba diferencia en la cancha y que él solito te podía ganar un partido.

Eden Hazard es un fantasma, Luka Modric lo acompaña, Thibaut parece haber perdido las manos y Lucas Vázquez, pues lo de él sobra decirlo.

La liga española puede convertirse en la Liga MX, pero también si los equipos de abajo demuestran que tiene baja calidad, pues el Real Madrid sí puede llegar a ser campeón.

Verdadero reto

La UEFA Champions League es el mejor torneo a nivel de clubes del mundo, y eso se demuestra cada año, pero sabemos que a veces el torneo es muy variable, pero por lo general nos regala partidazos.

Ahora bien, el Real Madrid fue el rey absoluto 3 años seguidos, fue tricampeón de esta competencia gracias a Cristiano y Zinedine, y desde la pasada edición se mostró una baja de juego muy drástica, se pensaba que era por el cambio Solari-Zidane, pero no fue así, el problema es más a fondo.

Estos son los partidos realmente importantes del Real Madrid, los que hacen y forjan a un gran club, son los encuentros en donde te ganas el respeto de todo el mundo.

Ahora bien, en este inicio del torneo se esperaba que Hazard, James y Ramos comandaran al plantel para empezar con el pie derecho el torneo continental, pero no fue así, el Paris Saint-Germain les pasó por encima, el equipo francés se impuso a los “blancos” de una manera en donde exhibieron las carencias de los españoles, ¿lo irónico?, Ángel Di María marcó la diferencia en el partido, un ex jugador del Real Madrid que salió por la puerta de atrás demostró que tiene gran calidad y que es un futbolista que por sus características ofensivas, se extraña.

Llegó la segundo jornada, el rival parecía a modo para el poderío de los “merengues”, el Club Brujas de Bélgica, y literal fue una noche de espanto para los locales, solo pudieron conseguir un gris empate que les sirve de muy poco, gracias al resultado que obtuvo el París en Turquía, aunque seguramente pelearán el segundo lugar de grupo.

Será dramático ver cómo el Madrid puede llegar mejor a la UEFA Europa League y que entre en la misma etapa en donde esta el AC Milan y el Manchester United.

Conclusiones

El Real Madrid es un equipo que no tiene que darse el lujo de andar perdiendo o de andar causando lástima, es uno de los planteles más completos de todo el mundo, y no es posible que a estas alturas no tengan un estilo de juego definido. Ya sé que muchos dicen que sí lo tienen, pero que no saben conectarse bien, pero de nada le sirve dominar la mayor parte de los partidos si van a tener errores garrafales que los exhiban y los hagan quedan como un equipo medianito, eso no puede pasar más, las grandes estrellas deben comprometerse a dar su vida por esta camiseta en donde demuestren porque son parte de la plantilla.

LaLiga es accesible, pero ahora la pelea no es contra el Barcelona, es contra su rival de ciudad, el Atlético es el más beneficiado de estas dos crisis, ahora solo deben concentrarse y tratar de ganar la carrera por el campeonato. El torneo local puede ser del Madrid, pero no se deben confiar de más, y estoy seguro que esta edición de la UEFA Champions League no será para ningún equipo español, así que el Real Madrid no hará un buen papel en el torneo continental.