Reportan acuerdo entre Rayados, San José Earthquakes y Almeyda; MLS lo niega

Todo está prácticamente arreglado para que Matías Almeyda se convierta en nuevo director técnico de Rayados. El 'Pelado' dirigirá de nueva cuenta en México tras su breve paso por el San José Earthquakes de la MLS.

De acuerdo con información de Récord, ya existe un principio de acuerdo entre las tres partes. Es decir, Rayados ha hablado con Matías Almeyda para que sea su nuevo técnico, sin embargo, el club estadounidense ha negado dicho acuerdo por una simple razón: Pues el equipo de los Earthquakes aún aspira a meterse a los playoffs de la MLS, razón por la que no han reconocido la inminente salida de su técnico.

Asimismo, el diario Récord reportó que la directiva de Rayados acordó con los Earthquakes no mencionar nada respecto a la llegada de Almeyda hasta que acabe la participación del equipo en la MLS, es decir si el domingo no consiguen su pase a los playoffs, el equipo regio tendría luz verde para hacerlo oficial, pero en caso de que los dirigidos por el 'Pelado' se metan a la fase final de la competición estadounidense, habrá que esperar, hecho que también aumentaría el costo del estratega argentino.

Respecto a esta situación, los San Jose Earthquakes emitieron un comunicado en el que niegan rotundamente cualquier tipo de acercamiento con Monterrey, además de que aseguraron que no existe la cláusula de rescisión que le permitiría al estratega argentino regresar al futbol mexicano con Rayados.

"There has been no contact between C.F. Monterrey and the San Jose Earthquakes regarding Matias Almeyda. There is no clause in Matias Almeyda's contract that can be paid that will allow C.F. Monterrey to sign him."

