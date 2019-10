VIDEO: ¡De otro mundo! La transformación de la cancha del Tottenham para el duelo de NFL

Este domingo 6 de octubre la NFL llegará de nueva cuenta a Londres como parte de la serie internacional que año con año realizan en territorio inglés y que también desde hace algunos años, México se unió a esta serie de partidos fuera de territorio estadounidense.

Te puede interesar: NFL plantea darle continuidad a los juegos en México y expandirse a más países

En punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, es decir 18:00 horas en Londres, el ovoide se pondrá en marcha por primera vez en el Tottenham Hotspur Stadium, casa del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino para albergar el duelo entre Chicago Bears y Oakland Raiders.

En redes sociales, la cuenta del Tottenham compartió imágenes de la sorprendente transformación del terreno de juego, con una sorprendente tecnología para dejar listo el emparrillado para que Osos y Raiders disputen un duelo emocionante en Inglaterra.

From ⚽ to 🏈!

Take a look at the incredible transformation at Tottenham Hotspur Stadium as the @NFL lands in N17. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/64tQyCcBDg

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 4, 2019