¡Histórico! Tom Brady rompe récord de Brett Favre

Tom Brady en el partido en contra de Washington Redskings rompió la marca de 71, 838 yardas de Brett Favre y se convirtió en el tercer QB con mas yardas aéreas en la historia de la NFL, dejando la marca en 71,846.

With this pass to @Edelman11, @TomBrady moves into 3rd all-time in passing yards! #GoPats #NEvsWAS

