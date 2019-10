VIDEO: Miguel Herrera ofrece disculpas tras sus declaraciones al término del Clásico joven

Luego de la derrota que sufrió el América a manos del Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, el técnico americanista, Miguel Herrera no ocultó su enojo al término del enfrentamiento y en la zona mixta del Azteca, respondió de manera certera lo siguiente: "No puedo hablar, bien lo saben, hablen con el puto árbitro que viene allá atrás", fueron las palabras del técnico mexicano.

Este domingo, Miguel Herrera publicó un video en sus redes sociales ofreciéndole disculpas al silbante Marco Antonio Ortíz por las declaraciones en su contra, además de que también reiteró sus disculpas hacia la afición americanista por la evidente frustración que mostró tras su expulsión, misma que consideró injusta y por ello tuvo dicha actitud explosiva.

"Quiero primero expresar que Cruz Azul nos ganó muy bien ayer, aprovechó su buen balón parado que tienen bien trabajado, nuestros errores, el haber perdido a un hombre por nuestra culpa. no es justificativo lo que pasó ayer después del partido fue un poco mi molestia y frustración por la expulsión, me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortíz, el árbitro del partido, por lo que expresé, porque lo ofendí y me parece que no es los valores que representan mi vida, mi forma de ser y mi familia, al club que represento, que es el Club América", afirmó herrera.

Asimismo, Miguel el 'Piojo' Herrera afirmó que en conjunto con el Club América buscarán llevar a cabo una campaña para crear consciencia sobre el grito homofóbico en los estadios y que logre erradicarse por completo en los partidos del América.