Nahuel Guzmán actuará en una serie en Argentina

Nahuel Guzmán compartirá sus participaciones dentro de las canchas con la actuación. Pues el arquero de Tigres, tendrá un papel dentro de una miniserie que se estrenará en menos de un mes en plataformas de streaming y la cual habla de la vida de un músico que anhela con ser una estrella de rock.

Nahuel Guzmán compartió un breve adelanto de lo que se podrá ver en las pantallas el próximo mes de noviembre y no definió qué función desempeñará dentro del filme dirigido por Diego de Bruno.

“Terminó siendo una especie de miniserie y ya no un cortometraje de cuatro o cinco minutos, se alargó un poco la historia y esta bueno, se estrena en un mes, el 16 de noviembre en Argentina, tuve la posibilidad de participar un rato y está bueno salir un poco para colaborar con este tipo de proyectos independientes, es buena la propuesta, me gustó y agradecido con los chicos que me han invitado”, explicó el guardameta de Tigres.

