Gerard Piqué confiesa su canción favorita de Shakira

El defensa español, Gerard Piqué y la cantante, Shakira, son una de las parejas más famosas en el mundo, razón por la que atraen millones de reflectores; sin embargo, poco hablan de ellos en entrevistas, paradigma que rompió el zaguero del Barcelona, al confesar su canción favorita que entona la colombiana.

"Waka Waka. Nos conocimos gracias a ella, es del Mundial. Hice el videoclip, haciendo el ridículo, pero participo", confesó Piqué en entrevista con El Hormiguero.

Trancas y Barrancas han sometido a @3gerardpique y a @DavidFerrer87 al Súper test súper comprometido del deportista #PiquéFerrerEH pic.twitter.com/CDMJV2kX4o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2019

El español fue partícipe del video de aquella canción que hizo bailar a millones en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, misma competencia en donde España se proclamó campeón, al vencer por la mínima a Holanda, gracias a la anotación de Andrés Iniesta.

'ALERGIA' A LA CAMISETA DEL MADRID

Gerard Piqué conoce lo que es una verdadera rivalidad, misma que el Barcelona sostiene históricamente con el Real Madrid, por lo que no dejó pasar la oportunidad de mofarse de su acérrimo rival, al asegurar que nunca ha usado la camiseta del conjunto merengue, por la alergia que le provoca.

"Nunca me he puesto la camiseta del Madrid. Alguna vez la he cambiado con algún jugador del Real Madrid, pero nunca me la he puesto, por la alergia", señaló.

