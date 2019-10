Las mejores confesiones de Messi: 'En 2014 pensé en irme del Barça'

Si algo tiene claro Lionel Messi es retirarse como futbolista profesional en el club de sus amores: El Barcelona; sin embargo, no siempre fue así, pues en 2014 pensó en dejar al equipo, luego de los problemas que tuvo con Hacienda, afirmando que se sintió maltratado, por lo que pasó por su cabeza, abandonar España.

Te puede interesar: Los récords de Schumacher que busca igualar Hamilton

"El 2013/14 tuve en la cabeza irme del Barça. Ahora bien, era una situación que iba más allá de lo que sentía por el Club. Quería irme de España, por el tema Hacienda. Me sentí maltratado", mencionó el argentino en entrevista con la escuadra blaugrana.

Pese a ello, la Pulga aseguró que piensa ponerle fin a su carrera, vistiendo la camiseta del conjunto catalán. "Mi idea es quedarme muchos años. Siempre ha sido así y ahora sigue siendo igual. No ha cambiado nada. Está claro que mi idea es terminar la carrera en el Barça. Sobre todo en lo que siento por el Club, por la familia. Estamos muy bien en Barcelona".

SOBRE GRIEZMANN

Mucho se ha especulado de la relación que sostiene Messi y Antoine Griezmann, tema que no dejó pasar por desapercibido el argentino. "Es un jugador muy inteligente y con mucha calidad. Se adaptará. Y como uno de los mejores siempre es bienvenido. Para el proyecto ganador que queremos, Griezmann es bienvenido. Es uno de los mejores".

Messi y Griezmann. | Getty Images.

CASO NEYMAR

La novela del futbolista brasileño con el Barcelona no tuvo el final esperado, ya que el deseo de ambas partes era que regresara; sin embargo, no fue así, debido a que el PSG no estuvo dispuesto a soltarlo, ante ello, Messi también ofreció su postura.

"Creo que Neymar se arrepiente desde el primer día haberse ido del FC Barcelona. Se dio cuenta que se equivocó. No quise tirarle ningún palo a la directiva por el no fichaje de Neymar. Yo no formé parte de las negociaciones. Es uno de los mejores jugadores del mundo".

Messi y Neymar | Getty Images

LA CHAMPIONS LEAGUE

Messi está consciente que el Barcelona tiene una cuenta pendiente: la Champions League, competencia que buscarán ganar esta temporada, no dejando de lado lo vivido la pasada edición, donde el Liverpool los eliminó con una remontada que quedó en la historia.

"La derrota en Liverpool fue culpa de los jugadores. Nos bloqueamos y el recuerdo de Roma nos vino a la cabeza. No fue algo de Valverde. Me decepcionaría otro año sin ganar la Champions. Quiero traerla de nuevo a Barcelona. En los últimos dos años, si no la hemos ganado, ha sido por culpa de los jugadores".

"Este año tenemos una plantilla para ganarlo todo y conseguir títulos".

Messi. | Getty Images.

¿XAVI COMO ENTRENADOR?

No existe duda de que Xavi Hernández dejó un gran legado en el Barcelona, razón por la que Messi lo ve como entrenador, incluso afirma que podría ser alguien como Guardiola. "Xavi se está preparando para volver. Será muy similar a lo vivido con Guardiola. No sé si lo voy a vivir. Es imposible encontrar a dos jugadores como Xavi e Iniesta. La filosofía del Barça pasaba por ellos dos".

Messi y Xavi. | Getty Images

TE RECOMENDAMOS