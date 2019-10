Roberto Carlos revela los excesos que tenían los “Galácticos”

Roberto Carlos, uno de los pilares del Real Madrid en la etapa de “Los galácticos”, reveló en una entrevista, situaciones que se vivía en el club blanco en aquella época.

Durante el programa portugués Camisola 11, el ex futbolista señaló que con el técnico Vicente del Bosque “no había reglas, el era un amigo”

“El jugador sabía lo que tiene que hacer. Y él nos entendía perfectamente, los entrenamientos de los lunes eran a las 17.00; y los de los martes a veces también. No los ponía a las 11:00 porque casi nadie llegaba”, reveló el brasileño reconociendo que los fines de semana lo utilizaban para salir hasta altas horas de la noche. Del Bosque estuvo al mando del equipo desde 1999 y fue cesado en 2003.

Sin embargo esta empatía con Vicente del Bosque no existió con otro emblema del Real Madrid como José Antonio Camacho, cuando este tomó el mando en el 2004.

"En la época de los galácticos éramos siete, era un peligro en el vestuario. Siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación, menos con Camacho que aguantó diez días.

“Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo, muy serio y con historia en el Real Madrid. Yo solo observaba a ver qué iba a decir. 'Quiero a todo el mundo mañana a las 7 de la mañana'. Normalmente entrenábamos a las 10:30. Hablamos con él para intentar cambiar el horario, nosotros teníamos nuestras costumbres”.

La llegada del entrenador brasileño Vanderlei Luxemburgo tampoco cambió las cosas, puesto que intentó quitarles las cervezas y el vino, antes de la cena algo que era “costumbre” para los jugadores.

"Con Luxemburgo pasó lo mismo. En el segundo partido de Liga, teníamos la costumbre de llegar a la concentración, dejar las maletas en la habitación y antes de la cena tomar nuestra cerveza y nuestro vino. Encima de la mesa siempre había dos botellas de vino”.

“Ronaldo y yo le dijimos: 'Profesor, la gente aquí tiene sus costumbres, lo vas a ver, pero intenta no cambiarlas. No quites las botellas de vino de la mesa y la cerveza antes de la cena porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué hizo? Quitó primero las cervezas y luego las botellas de vino. Duró tres meses. El mundo del fútbol es pequeño, las noticias van llegando a la directiva y 'ciao"".

Las libertades que tenían los jugadores hicieron reflexionar a Roberto Carlos que calificó estos hechos como “una locura”

"Yo hoy pienso: ¿cómo es posible que hiciéramos tantas tonterías? Acababa cada partido y era todo avión privado. Nos encontrábamos en la terminal privada de Barajas. Era Beckham que iba no sé a dónde, Figo, Zidane que iba a tal lugar, Ronaldo, yo. Teníamos que entrenar pasado mañana. Yo rezaba para que los partidos fuesen los sábados para poder ir a la Fórmula 1 los domingos. Eran vuelos privados para todos lados. Una locura”.

Roberto Carlos es recordado por ser uno de los mejores laterales de la historia del futbol y uno de los emblemas del conjunto merengue.

