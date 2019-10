Tifón Hagabis obliga a cancelar actividades sabatina del GP de Japón

El tifón Hagabis tiene preocupados a los organizadores del Gran Premio de Japón por lo que se cancelaron las actividades del sábado para salvaguardar la integridad de los pilotos de la Fórmula 1.

La F1 informó a través de un comunicado que el sábado 12 no se llevarán a cabo la práctica 3 y la calificación. Con esta modificación la Q3 no será reagendada y la calificación se realizará el domingo a las 10 de la mañana tiempo local (20:00 horas del sábado en México). De esta forma, la carrera iniciará a las 14:10 horas (00:10 del domingo en México).

“Como resultado del impacto previsto del tifón Hagibis en el Gran Premio de Japón, Mobilityland y la Federación Japonesa de Automóviles han decidido cancelar todas las actividades programadas para el sábado 12 de octubre”, dice el documento.

“La FIA y la Fórmula 1 apoyan esta decisión en interés de la seguridad de los espectadores, competidores y todos en el circuito de SuzukA”, agrega el comunicado.

Con esta decisión las escudería sólo tendrán dos prácticas para prepararse de cara a la calificación. No es la primera vez que la esto pasa en Japón. En 2004 y 2010 la calificación también fue pasada al domingo.

