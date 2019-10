VIDEO: Afición canta al ritmo del 'Chucky Lozano' en concierto de Steve Aoki

Durante el concierto que realizó el DJ estadounidense Steve Aoki en el Teatro del Pueblo,en la Feria de Pachuca, Hidalgo, los asistentes recordaron y corearon uno de los cánticos mas famosos que se realizó durante el Mundial de Rusia 2018.

Al ritmo de 'Seven Nation Army' de The White Stripes, que se ha popularizado en los estadios alrededor del mundo, las 40 mil personas que estaban presentes empezaron a cantar la frase “El Chucky Lozano” mientras sonaba la canción.

Recordemos que este cántico se hizo viral desde el año 2012 cuando se entonaba el nombre de Oribe Peralta, pero en 2018, durante la justa mundialista, el apodo de Hirving Lozano fue el que más se entonó, después de sus buenas actuaciones con la selección mexicana.

"México, tu energía y más importante, tu amor es incomparable. Siempre los amaré mucho", escribió Steve Aoki en su cuenta de Twitter después del concierto.

Durante la feria de este año se ha presentado artistas y grupos musicales como Molotov, Elefante, Yuridia, Bronco, entre otros.

Hirving Lozano debutó en 2014 con la camiseta del Pachuca, donde ganó un trofeo de Liga y una "Concachampions", antes de emigrar a Holanda.

Mexico! Your energy and more importantly your love is incomparable. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 i will always love you so much!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽❤❤❤ pic.twitter.com/r9wFbqlZIY

— Neon Future Aoki (@steveaoki) October 11, 2019