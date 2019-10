Cain Velásquez anuncia salida del UFC y firma con la WWE para enfrentar a Brock Lesnar

Caín Velásquez volverá a enfrentar a Brock Lesnar, ahora dentro de la WWE. Luego de su sorpresiva aparición la semana pasada en Smackdown, el peleador mexicano decidió renunciar a la UFC y firmar un multianual contrato con la WWE en donde hará su debut de manera oficial en el ‘Crown Jewel’ ante un viejo conocido.

Caín Velásquez resaltó su deseo de volver a derrotar a Brock Lesnar tal y como lo hizo hace 10 años en el combate que protagonizaron en el UFC.

“Es un placer estar aquí y unirme a la WWE. Brock Lesnar se metió con la familia equivocada y por ello tiene que pagar. Le gané una vez en UFC y estoy listo para hacerlo nuevamente”, señaló el mexicano.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana Keylor Navas con el PSG?

Por su parte, Brock Lesnar espera tener revancha ante Caín tras lo sucedido en los octágonos del UFC y le advirtió a Velásquez sobre su constante dominio en la WWE.

“Caín, este es mi mundo, mi casa, soy el conquistador. Para mí esto no es un show. Durante 10 años he esperado este momento, cada mañana veo la cicatriz que me hiciste en la cara”, explicó el luchador en la conferencia.

Sin embargo, cabe señalar, que el también conocido como ‘El Toro’ Velásquez, ya debutó en la lucha libre, durante el evento Triplemanía XXVII junto a Pshyco Clown y Cody Rhodes enfrentando a Taurus, Killer Kroos y Texano Jr.

Dentro de la conferencia de prensa que ofreció la WWE en Las Vegas, Nevada, se dio a conocer que también el boxeador Tyson Fury tendrá participación en dicha función en Arabia Saudita y enfrentará a Braun Strowman.

Te recomendamos