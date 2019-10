VIDEO: Diego Reyes no recuerda nada tras el choque con Caraglio en Leagues Cup

Diego Reyes se ha reincorporado a los trabajos con Tigres tras sufrir un duro golpe en la final de la Leagues Cup ante Cruz Azul. En aquella ocasión, el zaguero mexicano tuvo un fuerte choque de cabezas con Milton Caraglio, mismo que lo envió al hospital.

El ex jugador de América señaló que tras abandonar el campo no recordaba si había tocado en balón en su participación en aquella final, destacando la rápida atención médica por parte de los doctores de Tigres, quienes de inmediato lo trasladaron a un hospital para ser atendido y operado de emergencia por un postraumatismo que le provocó un pequeño hematoma.

Te puede interesar: 'Burro' Van Rankin luce vestido de quinceañera con estampado de Cruz Azul

“No es obligar, pero sí tomar las precauciones debidas. Lo que me pasó a mí en el partido contra Cruz Azul ni me acuerdo ni siquiera de haber tocado el balón después de que seguí, no recuerdo nada de eso”, explicó el defensor mexicano.

Además, Diego Reyes destacó que a pesar de no sentirse mal en el momento ni verse en malas condiciones el club tuvo que actuar de inmediato realizándole los estudios pertinentes, llegando a la determinación de tenerlo que operar de emergencia.

“Me informaron que me tuvieron que operar. Sí deben implementar muchas medidas para tomárselo en serio este tipo de golpes, porque uno nunca sabe, el cerebro es muy delicado”, concluyó el jugador.