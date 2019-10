Jugador mexicano destaca entre los 60 mejores jóvenes talentos

Como cada año, el diario inglés The Guardian publicó su lista con los 60 mejores jóvenes del futbol. Esta lista es encabezada por la joya del Barcelona, Ansu Fati, sin embargo, también destaca la presencia de un jugador mexicano en la lista.

Se trata de Efraín Álvarez, quien juega para el LA Galaxy, y quien incluso en más de una ocasión ha recibido elogios por parte del sueco Zlatan Ibrahimovic, situación que destacó The Guardian en el perfil del mexicano.

"Álvarez está lleno de trucos, creatividad y ha marcado algunos goles especiales. Su talento en bruto se ha ganado los elogios de Zlatan Ibrahimovic", explicó el medio inglés.

Next Generation 2019: 60 of the best young talents in world football https://t.co/XtwY3kWaCx pic.twitter.com/GR826NHUSp

— Guardian sport (@guardian_sport) October 10, 2019