Italia se convierte en la segunda selección clasificada a la Euro 2020

La selección de Italia ganó 2-0 este sábado a la de Grecia en el Estadio Olímpico romano y, con su séptima victoria en siete jornadas del grupo J, selló su pase a la Eurocopa 2020 con tres jornadas de antelación.

Los goles de Jorge Frello 'Jorginho', de penalti, y de Federico Bernardeschi lanzaron al seleccionado de Roberto Mancini, que lidera el grupo con 21 puntos, nueve más que Finlandia y once más que Armenia, que no pasó del 1-1 en el campo de la modesta Liechtenstein y que ya no tiene opción de alcanzar a los "azzurri".

Italia obtuvo la clasificación para el torneo continental más rápida de su historia y alejó la sombra de la humillante ausencia en el último Mundial de Rusia, cuando el equipo entrenado por Giampiero Ventura, actual técnico del Salernitana en la Segunda División, no pudo superar a Suecia en la repesca.

Fue dueña absoluta del balón en la primera mitad, pero se topó con la organización táctica de Grecia, cuyo 4-3-1-2 alineado por el técnico holandés John van 't Schip cerró espacios con orden y envió a los "azzurri" al descanso sin ningún tiro a portería.

Y eso que Grecia, ya virtualmente fuera de la pelea por el pase a la Eurocopa, no contó con Kostas Manolas ni Sokratis Papastathopoulos en defensa, fuera de la alineación para dar una oportunidad de crecer a los jóvenes de cara al futuro.

Los griegos defendieron con seriedad y tuvieron la mejor oportunidad de la primera mitad para adelantarse (m.12), con un disparo de Efthymios Koulouris, delantero que lleva cuatro goles en nueve jornadas de la Ligue 1 francesa con el Toulouse, parado por el meta Gianluigi Donnarumma.

Aumentó el ritmo el seleccionado de Mancini en la reanudación y, tras un aviso de Ciro Immobile y un susto -Koulouris desperdició una gran oportunidad al contragolpe-, Italia consiguió la pena máxima con la que rompió la igualdad (m.62).

Jorginho, centrocampista del Chelsea, confirmó que es infalible desde el punto de penalti, superó al meta Alexandros Paschalakis y celebró su tercer tanto con Italia en la gestión de Mancini, lo que le convierte en el máximo artillero del equipo.

La ventaja italiana obligó a Grecia a adelantar su posición y el castigo no tardó en llegar. En el minuto 78, Bernardeschi, que había entrado en la primera mitad por el lesionado Federico Chiesa, firmó un zurdazo desde 20 metros que entró tras un toque de Dimitris Giannoulis.

El jugador del Juventus estuvo brillante por la banda derecha y estuvo a punto de completar la goleada italiana con un gran pase a Lorenzo Insigne, cuya volea con la pierna derecha fue enviada a córner por una notable intervención de Paschalakis.

El pitido final del árbitro ruso Sergej Karasev dio comienzo a las celebraciones en el Olímpico para una Italia que ya está segura de la primera plaza en el grupo J y disputará el próximo 12 de junio el partido inaugural de la Eurocopa en este mismo campo.

En la próxima jornada de la fase de clasificación, Italia se enfrentará a Liechtenstein, mientras que Grecia se verá las caras con Bosnia.

