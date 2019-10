'Las grandes cimas se logran pasito a pasito': Claudia Rivas

Psicotips se encuentra de manteles largos, pues el programa que conduce la psicóloga del deporte, Claudia Rivas, cumple cinco años de existencia, tiempo en el que continúa teniendo el mismo objetivo: acercar los sueños de personas, a su vida cotidiana.

En entrevista con Publisport, Claudia habló sobre el sentimiento del quinto aniversario de lo que comenzó como un sueño. "La verdad es que es de esas cosas que te sorprenden y te llenan de gratitud. Recuerdo cuando iniciamos, que el director de ventas de la estación de W Deportes nos dijo: 'con que un programa lleve un año ya es éxito', entonces nosotros ya llegamos a 5 años, pero más allá del éxito que pueda ser, es la satisfacción de poder tener contacto con las personas, de poder llevarles un tip, una alegría, algo que les ayude a seguir adelante en sus vidas y alcanzar sus sueños, que es el objetivo de este programa", señaló.

Claudia Rivas | Cortesía

Rivas contó que en Psicotips se enfocan en el deporte; sin embargo, también le brindan un espacio a las artes, como el canto, baile y actuación. "El objetivo es acercar a figuras del mundo del deporte, luchadores, futbolistas, boxeadores, hemos tenido a gente muy exitosa, como María del Rosario Espinoza, Paola Longoria, Kikín Fonseca, entre otros. Personas que han logrado un éxito deportivo y personal y cómo pueden compartirlo con nuestro público, para las personas que están en ese momento llevando a sus hijos a la escuela, o es un médico que está harto del trabajo, o es un ingeniero y no encuentra trabajo, o es la persona de a pie de la calle, puede tener un momento para saber que también sus sueños se pueden cumplir", explicó.

Decir cinco años se dice fácil, pero no lo es, pues se requiere de mucho trabajo y sacrificio. Pero, ¿Qué tan complicado a sido el proceso?. "Lo más difícil es el sábado estar a las ocho de la mañana, porque a veces tienes trabajo el viernes por la noche, durante cinco años prácticamente no he tenido fiestas por la noche, porque llegas todo mal y el programa requiere mucha energía porque es en vivo, tenemos que estar hasta arriba y con energía, eso es quizá lo más difícil, la verdad es que tengo la fortuna de trabajar con una gran productora, ella me ha impulsado, porque yo no soy locutora, yo soy psicóloga del deporte, me ha enseñado ha usar un micrófono, a tener el profesionalismo, a darle ese espacio a cada invitado. La verdad es que han sido muchas más las buenas, porque lo hacemos con muchísima pasión".

Sonia Villavicencio; productora, Jhonatan Legorreta; co-conductor y Claudia Rivas. | Cortesía

¿Qué viene para Claudia Rivas?

"Viene la continuidad, ha sido un proceso de adaptación, porque yo me cambié de ciudad, yo vivía en Toluca y me cambié a Puebla, es un poco más complicado, pero cuando tienes equipo de trabajo, se va logrando acortar la distancia, cuando tienes todo un equipo que cree en el proyecto y está en la búsqueda del proyecto, todo es más fácil. lo que viene es seguir, ir por un año más y yo creo que las grandes cimas se logran pasito a pasito, y ahorita nuestro siguiente pasito es llegar al sexto año e ir sumando agradeciendo la atención de las personas que nos quieren y han estado con nosotros", concluyó.

