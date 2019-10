Hijo del 'Chaco' Giménez confirmó interés del Betis en ficharlo

Santiago Giménez, hijo del ‘Chaco’ confirmó en entrevista para ESPN Digital que sí existe interés por parte del Betis en llevarlo a sus filas, aunque de momento prefiere mantenerse en Cruz Azul con el objetivo de buscar mayor cantidad de minutos dentro del terreno de juego y consolidarse como un jugador importante para los celestes.

El ‘Chaquito’ confirmó que un visor del club sevillano acudió al duelo ante Pumas para llevar a cabo un análisis de las habilidades del hijo del ex jugador cementero y que los agentes del Betis charlaron con su padre.

“Hablaron con mi papá, pero no es que sólo me hayan venido a ver a mí. Abren la puerta a muchos futbolistas que estamos aquí. Yo creo que se dieron cuenta del talento que existe”, explicó Santi.

Finalmente, Santiago Giménez aseguró que no tiene precipitación por irse al futbol europeo y confía en que su trabajo constante pueda llevarlo en un futuro a algún club del viejo continente tras consolidarse en el balompié mexicano.

“La verdad que no me inquietó nada, porque yo siempre pongo mi esperanza en Dios, y sé que el me va a poner en el lugar indicado y en el tiempo indicado. Sé que todo está en manos de él, así que donde me toque estar y donde sea voy a dar lo mejor de mi”, agregó.

