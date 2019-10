La intercepción más tonta en el futbol americano

La concentración es fundamental en el deporte ya que la falta de ella puede provocar errores lamentables como el que sucedió en un juego de futbol americano en Estados Unidos entre Fairfield High School y Rodríguez High School.

Antonio Bush, de Farfield, interceptó un pase del mariscal de campo de Rodríguez, pero extrañamente se echó a correr hacia su propia zona de anotación.

Su compañero Kha-Ron Thrower empezó a perseguirlo y lo talco en la yarda 10 para evitar el safety. Bush empezó a lamentarse porque no pudo conseguir la anotación, pero varios de sus compañeros e incluso un rival se acercaron para hacerle notar su error.

INTERCEPTION

Bruh went the wrong way 😭😂 pic.twitter.com/5hK0sCegy4

— 1st Team All Common Sense (@MrRoscoes) October 13, 2019