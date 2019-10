Portero de Nigeria sufre escalofriante lesión

Nigeria sufrió una dolorosa pérdida en el duelo amistoso que sostuvo este domingo con Brasil. Su portero, Francis Uzoho, se lesionó de gravedad la rodilla izquierda.

Corría el minuto 61 cuando Uzoho intentó cortar un centro, pero cayó mal y su rodilla se doblo de una manera no natural.

Nigeria Keeper Francis Uzoho have been pulled out of the game bcos of Anchor Injury #NIGvsBRA #BRANGA pic.twitter.com/e3rHPwxtOW

— Music Producer🔱🇳🇬 (@dogooyungbeatz) October 13, 2019