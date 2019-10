La Liga de Naciones es como volver al amateurismo: Tata Martino

El técnico de la selección mexicana de futbol, Gerardo Martino, reconoció que la Liga de Naciones de la Concacaf le complica todavía más el panorama para enfrentar a equipos de mayor exigencia, que les permita elevar el nivel de los jugadores y del conjunto.

“La Nations League no me impide tener esta clase de partidos (de nivel mayor), pero la sensación es que va empeorando porque a la Copa Oro y la eliminatoria se le agrega un torneo oficial, y como no podemos crecer ante rivales de más relevancia lo que hacemos es mezclar a los jóvenes con los más grandes, y sacar conclusiones y mejorar la competencia que tenemos dentro de la selección”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el argentino “Tata” Martino indicó que buscan sacarle el mejor provecho a esta situación, pero insistió en que lo mejor sería regresar a la Copa América.

“Vamos tratando de arreglar lo que tenemos y tener un crecimiento mayor, pero lo mejor sería competir contra los mejores, jugar Copa América y Copa Libertadores”, apuntó el entrenador.

Manifestó que no todo es malo en este tipo de partidos, ya que el enfrentar condiciones poco favorables les ayuda a los jugadores a no olvidar de dónde salieron.

“En algún momento les decía que era como volver al amateurismo, jugar en las inferiores de cualquier equipo de cualquier lugar, así se juega en un estadio parecido, y es de alguna manera el lado positivo que tratamos de encontrar, porque es cierto también”, dijo.

Martino destacó el caso del delantero Hirving Lozano, quien venía de jugar con el Nápoles ante la Juventus y en la Liga de Campeones de Europa con el monarca vigente, el Liverpool.

“Si nos centramos sólo en el ‘Chucky’, hace 20 días jugaba con la Juventus, una semana después debuta en ‘Champions’ ante el Liverpool, y después deben venir a esta realidad, que es la que les toca”.

Indicó, no obstante, que “también hay que ponerse del lado de los futbolistas y del técnico para ver cómo lo maneja, decirles que acá es donde nos toca competir, decirles que no se olviden cómo se formaron, pero también atender su situación actual, sabiendo que hay un técnico que debe buscar a su mejor equipo”.

Así mismo, expuso que a jugadores que militan en clubes del Viejo Continente los llama no sólo para competir, sino también para conformar la esencia que pretende en el equipo.

“No sólo es traerlos para competir, sino también para entrenar y que se identifiquen con la idea, si los trajéramos sólo para los partidos importantes no le podríamos dar forma futbolística al equipo”, sentenció.

El Tri cerró su preparación de cara al duelo de este martes frente a Panamá, en juego del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputará en el estadio Azteca a las 20:30 horas.