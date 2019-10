Se filtran los posibles jerseys del Barcelona para la próxima campaña

No se ha disputado ni la mitad de la temporada pero ya se filtraron los que serían los nuevos uniformes del Barcelona para la campaña 2020-21.

De acuerdo con información de Footy Headlines, el jersey de local traería de regreso las franjas verticales blaugrana pero contarían con un pequeño delineado amarillo.

La de visitante sería en tono negro con los detalles y escudo en dorado. Por último, la camiseta alternativa sería rosa con vivos en negro.

👕| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21

– Which one do you like the most? 🤔 pic.twitter.com/DxZ6NdaEjb

— + Barça (@plusbarca_) October 9, 2019