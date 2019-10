Tigres lucha por quedar entre los primeros cuatro

Los Tigres tienen como meta finalizar el torneo en lo más alto de la general para sacarle provecho a la localía y a la posición de la tabla durante la Liguilla del Apertura 2019.

Ricardo Ferretti mencionó que la meta es colarse entre las primeras cuatro posiciones que dan la oportunidad de cerrar los partidos de Liguilla en casa.

“Estos dos últimos triunfos nos meten en una zona donde siempre buscamos estar, pues la aspiración es buscar los primeros cuatro lugares”, declaró el Tuca durante la rueda de prensa.

Agregó que todo el equipo está enfocado en mantener el mismo camino y tiene los objetivos claros.

“Vamos en la misma línea, no creo que nadie haya llegado aquí a mencionar que lo tiene ganado… Ustedes (prensa) dicen que yo pongo la línea, pero ellos la hacen y me da mucho gusto que un grupo profesional no menosprecia a nadie y siempre buscan el resultado”, agregó.

Tigres busca hilar su tercer triunfo luego de salir de una racha de empates, aunque declaró que siguen jugando de la misma manera, pero la diferencia ha sido que ahora sí han marcado los goles.

“El equipo está como siempre, trabajando, y buscamos ser mejor cada día, no veo mucha diferencia hace ocho jornadas a ahorita. La cantidad de empates que se dieron nos detuvo un poco”, mencionó.

Tigres buscará sumar otros tres puntos ante Veracruz el próximo viernes en el puerto jarocho. Los Tiburones no han ganado en lo que va del torneo.