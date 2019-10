Grito de 'Ehh Pu...' no se hizo presente en el Estadio Azteca

Aunque la entrada para el México ante Panamá no fue la mejor en mucho tiempo en la cancha del Estadio Azteca, la poca afición que se dio cita al duelo correspondiente a la Nations League logró comportarse tal y como lo pidió la Federación Mexicana de Futbol y el grito de ‘ehh puto’ al arquero rival prácticamente no se escuchó durante el partido.

Por momentos hubo ciertos grupos de aficionados que intentaron gritarlo, pero la misma afición hizo recapacitar a los aficionados que intentaran gritar dicha palabra prohibida por la FIFA, por lo que el partido pudo seguir sin problema alguno.

Te puede interesar: VIDEO: Carlos Salcedo protagoniza tremendo 'oso' con autogol ante Panamá

Incluso por momentos hubo aficionados que invitaron a los demás seguidores del Tricolor a gritar 'Ehhh México' con el objetivo de ir poco a poco reemplazando el anterior grito por uno que no cause conflicto.

👏🇲🇽 M É X I C O 🇲🇽👏

👏🇲🇽 M É X I C O 🇲🇽👏

👏🇲🇽 M É X I C O 🇲🇽👏

👏🇲🇽 M É X I C O 🇲🇽👏 pic.twitter.com/JzDj2J9bxy

— Estadio Azteca (@EstadioAzteca) October 16, 2019