Descarta Layún que ausencia en el Tricolor sea por controversia

El jugador mexicano, Miguel Layún, negó que su ausencia en el llamado de Gerardo Martino para los duelos de la Nations Leagues, se debió a la controversia por la tardeada que sucedió en Nueva York.

En la pasada fecha FIFA, algunos jugadores de la Selección mexicana, protagonizaron un incidente, al ser acusados de asistir a una fiesta, aunque ellos defendieron que se trataba de un brunch.

“No, en lo más mínimo (su ausencia por la controversia), Estoy tranquilo por ese lado, creo que los chicos que están hoy en Selección es gente que ha trabajado muy duro, que ha mostrado un gran nivel a lo largo del torneo y que se han ganado una oportunidad de estar ahí”, mencionó el jugador del Monterrey.

Jugadores como Javier Hernández, Héctor Moreno, Marco Fabián y Guillermo Ochoa, además de Layún, aparecen en un video, mismos que tampoco fueron llamados al combinado nacional.

“Habemos muchas ausencias que no tiene nada que ver con la gente que estuvimos ese día en lo que se ha hablado mucho en Nueva York. Estoy tranquilo por ee lado, yo creo que trabajando aquí, si las cosas se siguen dando bien, eventualmente regresaré.

“Me da la sensación por lo poco que conozco al Tata (Martino) que es una persona que apela muchísimo, que se fija mucho en el tema deportivo, además de que no se infringió el reglamento al menos de mi parte no hubo ninguna falta a él”, externó el jugador albiazul.

Layún coincidió con Carlos Salcedo, jugador de Tigres, quien mencionó que siempre se polemiza cuando se hable de la Selección nacional.

“Coincido en algunas cosas con él, yo no aseguro que seas así, no me gustaría que se confunda, pero si hay veces que da la sensación que da mas gusto cuando alguien falla, cuando la Selección pierde o pasa una situación desafortunada porque pareciera que es cuando más jugo de le saca a las cosas”, indicó.