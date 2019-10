Salcido afirma que en Veracruz no tienen miedo de denunciar adeudos

Carlos Salcido, capitán de Veracruz afirmó que los jugadores no tienen "miedo" de denunciar los adeudos y que negarse a jugar es una posibilidad que está en el aire.

Salcido se presentó en la firma de un nuevo convenio de patrocinios de la Federación Mexicana de Futbol donde también estuvo presente Yon de Luisa, presidente de la Liga MX.

El veterano jugador agradeció que la liga "se ha acercado con nosotros, porque lamentablemente hay un tema ahí. Hemos recibido la visita de Enrique (Bonilla) que ha ido un par de veces, hemos platicado algunas cosas, pero realmente ahorita no puedo decir mucho porque lo que hemos hablado es de tiempos".

Aceptó que "hay algunos adeudos, hay gente que tiene más tiempo con adeudos, otros con menos y cada caso es diferente. Hay unos temas que se hablaron con Enrique que no puedo decir ahorita".

Está confiado: "Todos sabemos como es el tema del futbol, el futbolista sabe que si pones tu controversia con el paso del tiempo vas a recibir tu dinero".

La pregunta es si tuvieron miedo de denunciar. "No tenemos miedo, la realidad es que acá ha habido temas y negociaciones, no sabíamos que iba controversias. Yo pedí un permiso especial para estar en este evento".

Sobre si se negarán a jugar en viernes ante Tigres, comentó: "No puedo decir porque tuvimos una plática con Enrique y eso no lo voy a ventilar, él está en Veracruz y ya veremos".

A pesar de todo, dijo que está "agradecido y tranquilo con la gente de Veracruz, sé que Fidel (Kuri) es una buena persona. Esto no es de si me pagan a mí o no, es un tema grupal. Este escenario no se lo merece nadie, pero por eso hemos hablado con Enrique y han existido varias reuniones".