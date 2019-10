Jugadores del Veracruz no se presentarán a la fecha 14; tambalea la jornada

En entrevista para Fox Sports, Álvaro Ortíz, presidente de la AMF confirmó la postura definitiva por parte de los jugadores de Veracruz de no presentarse al duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX ante los Tigres, la cual no cambiarán y es totalmente respaldada por la Asociación Mexicana de Futbolistas e incluso habló de que la jornada podría detenerse como apoyo por parte de los 18 equipos restantes a conjunto de los Tiburones.

“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se va a jugar el próximo viernes. Hoy no va a haber otra voz más que la mía como presidente de la Asociación. Entonces hoy está firme la decisión de los jugadores del Veracruz y lo vamos a apoyar. Hemos tenido contacto de otros jugadores que han mostrado el apoyo y es un llamado a todos para ser solidarios con esta situación que es real y que no podemos esconderla”, explicó Álvaro Ortíz.

Te puede interesar: Argentina levanta la mano para recibir el Clásico español

Recientemente, Enrique Bonilla, Presidente ejecutivo de la Liga MX aclaró en conferencia de prensa que la Liga MX estaba atada de manos para ayudar al conjunto Veracruzano e incluso enfatizó en que en caso de que no se presentaran al duelo ante Tigres, descenderían automáticamente. Sin embargo, la Asociación de Futbolistas aplicará hasta el último recurso para ayudar a sus compañeros de profesión, por lo que Álvaro Ortíz hizo un llamado a los dueños.

“También es un llamado para los dueños directamente y ojalá que en estos dos días se pueda hacer algo. Pero la decisión ya está tomada de no jugar el viernes y por supuesto todos los demás futbolistas tenemos que ser solidarios con ellos”, agregó Ortíz.

Finalmente, Álvaro Ortíz reveló que los jugadores del Veracruz no tienen intención de hablar directamente con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ni con Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. Motivo por el que la Asociación Mexicana de Futbolistas actua con total respaldo hacia la plantilla de los Tiburones.

TE RECOMENDAMOS