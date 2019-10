Messi recibe su sexta Bota de Oro a 15 años de su debut con el Barça

View this post on Instagram

Messi recibió su sexta Bota de Oro, luego de ser el máximo goleador de Europa la pasada temporada, con 36 goles. El galardón le fue otorgado hoy, 16 de octubre, día en el que cumple 15 años de su debut con el Barcelona. [📸 @fcbarcelona] . . #Messi #Barcelona #BotaDeOro #Futbol #Deportes #Publisport