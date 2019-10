Maxi López revela si se atrevería a perdonar a Mauro Icardi

Uno de los escándalos extra cancha más sonados en el mundo del futbol es lo sucedido con Mauro Icardi y Maxi López, en donde el actual jugador del PSG traicionó la confianza de quien en ese entonces era su mejor amigo y a quién le abrió las puertas de su casa, pero al final terminó por convertirse en la nueva pareja de Wanda Nara, madre de los tres hijos de López.

Sin embargo, en entrevista para el programa ‘El que abandona no tiene premio’ de FM Club Octubre, el ex jugador del Barcelona reveló que ha dejado atrás el pasado y solo se enfoca en disfrutar su felicidad y la de sus tres hijos.

“Elegí ser feliz y es una elección de vida. Te puede ir bien o mal; en ese momento fracasé en mi vida de pareja, pero después me quedó toda la vida para ser padre para mis hijos”, explicó Maxi López.

Al ser cuestionado sobre si perdonaría a Icardi por traicionar su confianza y robarle de cierto modo a su ex esposa, Wanda Nara. Maxi López sorprendió con su contundente y sincera respuesta, mostrando la madurez que ha adquirido tras todos estos años del escándalo ya mencionado.

“Sí, no tengo problemas con nadie; lo único que quiero en mi vida como ser humano es tratar de buscar y darle felicidad a mis hijos, es mi único objetivo. Para mí ya pasó, y es una historia a la que le di vuelta hace tiempo y no me estrella para nada”, sentenció.

