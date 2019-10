Chivas se unirá al paro, si Veracruz decide no jugar

La situación del Veracruz llegó ya al peor de los extremos. Los jugadores han decidido no presentarse el viernes, al partido contra Tigres, si no les pagan algo de los meses de sueldo que no han recibido. Chivas, uno de los equipos más importantes de la Liga MX, advierte que se unirá al paro y no jugaría ante Monterrey si no se resuelve la situación de los Tiburones Rojos. Isaac Brizuela asegura que no hay temor a represalias para dar este golpe de autoridad.

Te puede interesar: Valverde pide respetar calendario y sede para el Clásico español

“Sí lo hemos hablado, obviamente esperamos que se resuelva algo del tema Veracruz, que puedan liquidar sus deudas para que no pare la Liga. En acaso de que no se haga, estamos con la disposición de ayudar. Vamos apoyar a lo que decidan: si a Veracruz no le cumplen los pactos que tienen, creo que sí sería lo mejor que se pare la Liga”, sentenció Brizuela.

"Estamos con la disposición de ayudar al Veracruz": Isaác Brizuela, sobre la situación del conjunto jarocho🦈😱 pic.twitter.com/OpMWbpZkfz — Publisport México (@Publisport_MX) October 17, 2019

El futbolista de Chivas asegura que no hay miedo. “Es que si no se hace algo en este momento, imagínate en otra situación más complicada pues van a decir que tenemos temor y no tomamos una decisión fuerte. Entonces, creo que es momento también de que los directivos se den cuenta que estamos unidos, que nos importa obviamente el bienestar de uno, el de la familia, nuestros futuros. Es buen momento para tomar la decisión y saber que la unión de la Liga está creciendo”, explicó.

“Sería un golpe de autoridad el saber que la unión cada vez es más fuerte, que hay muchas cosas en las que no se está de acuerdo. Espero que no llegue a pasar porque muchos no estarían de acuerdo, muchos directivos en la Federación estarían un poco molestos por esta decisión. Pero si no se toma esta decisión, puede ser algo peor más adelante. Van a querer avivarse con nuestras decisiones porque a lo mejor vieron que no se tomó algo estricto o con jerarquía. Así que tratar de alzar la voz y que sea lo mejor para bien de los jugadores”, agregó.

Isaac Brizuela cree que el parar la Liga MX también beneficiaría a divisiones inferiores. “Por ahí ya salieron algunos equipos del Ascenso que están en la misma situación y hasta que no alza la voz un equipo de Primera no se le da tanta importancia a otras categorías. Esto puede ayudar a todas las categorías que cumplan con sus pagos, una Segunda División, el Ascenso o la Tercera no estamos tan enterados, pero tienen situaciones todavía más complicadas, porque son sueldos más bajos. Sus gastos pueden ser igual o más complicados por no tener tanta ayuda”, señaló.

“Sería de mucha ayuda parar en caso de que no se cumpla, por todo este tipo de complicaciones que tenemos en otras categorías. Ayudaría mucho, sería de mucha jerarquía tomar esta decisión en caso de que no se cumpla, seria un buen golpe de autoridad para la Federación, los directivos el ver que los jugadores no están aquí sólo para cumplir un contrato, sino que somos personas y queremos el trato correcto”, concluyó Isaac Brizuela.

TRANQUILO POR CARLOS SALCIDO

Carlos Salcido, ex capitán de Chivas, es hoy futbolista del Veracruz. Su último torneo antes del retiro quedará marcado por esta difícil situación. En el Guadalajara, sus amigos desean que se resuelva la situación y están tranquilos de saber que el veterano no estará sufriendo tanto como otros integrantes del plantel.

“Tenemos ahí un ex compañero Carlos Salcido, por su trayectoria él obviamente con las inversiones que tiene puede a lo mejor no tener tantos problemas como otros jugadores, pero eso no quita que no reciba su sueldo y no esté de acuerdo con la situación que vive. Si se trata de ayudar, lo hemos demostrado, se ha mejorado mucho con esta Comisión del Jugador”, señaló Isaac Brizuela.

“Si él tomó la decisión (de ir al Veracruz), también nos preguntábamos si tenía otras opciones por qué tomó esa, pero no sé, quizá habrá hablado con el dueño y le habrá propuesto algo muy interesante. La situación que vive no le asusta, porque siempre ha dicho que viene desde abajo, sufrió demasiado al inicio de su carrera y creo que no le preocupa vivir una situación como la que está viviendo”, finalizó el futbolista de Chivas.

TE RECOMENDAMOS