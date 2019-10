Bonilla celebra que dueños de Liga MX apoyen su postura por el tema de Veracruz

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX manifestó que tiene todo el respaldo de la Asamblea de Dueños del futbol mexicano al solicitarles a los futbolistas del Veracruz para que denuncian los adeudos que tiene la directiva, de lo contrario no pueden intervenir en la situación que ha orillado a los jugadores escualos a no tener la intención de presentarse este viernes en el partido contra los Tigres por la Jornada 14.

El directivo envió un comunicado donde aclaró que ha buscado por todos los medios apoyar a los Tiburones Rojos, pero retiró que mientras no exista el caso en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, hay poco por hacer a nivel federativo.

“Esta situación es una oportunidad para hablar sobre el tipo de Liga que somos y queremos ser. Si todos los que formamos parte de la comunidad del futbol queremos una Liga cada vez más fuerte necesitamos respaldar la legalidad. Es por ello que como presidente de la Liga MX lamento la existencia de cualquier acuerdo que no esté debidamente registrado porque eso es lo que permite dar certeza a todos los involucrados y sirve como marco para el uso de las herramientas financieras que protegen a la Liga y a sus integrantes”, publicó Bonilla.

En este sentido, insistió en que su postura ha sido respaldada por el gremio federativo del balompié nacional: “La Asamblea de la LIGA MX ha expresado su pleno respaldo al trabajo de Yon de Luisa y de un servidor. Confío en que el diálogo que se ha mantenido a lo largo de estas semanas – y que seguiré empujando con jugadores y directivos – nos lleve a tener buenos resultados.

A continuación la carta completa:

LAS LECCIONES DEL CASO VERACRUZ

Por Enrique Bonilla Barrutia, Presidente Ejecutivo de la LIGA MX.

Durante las últimas semanas se ha generado una amplia conversación en torno a los pagos de los jugadores del Club Veracruz. Esa discusión me obliga y me permite, como Presidente Ejecutivo de la LIGA MX, a compartir algunas ideas sobre nuestro futbol.

Debo decir, en primer lugar, que, como Presidente Ejecutivo, tengo como una prioridad la atención de nuestros futbolistas. Es por ello que en tres ocasiones me he reunido personalmente con los integrantes del equipo para escuchar su sentir. Por eso también, y por primera vez en la historia de la Liga, la Comisión de conciliación se trasladó directamente al lugar en el que residen los jugadores para facilitar la recepción de cualquier queja. Sin embargo, y como es de dominio público, no se presentaron los reclamos ante la imposibilidad de documentar pagos incumplidos bajo la premisa de que existían – según lo dicho por algunos jugadores – acuerdos verbales de presuntos compromisos de pagos y adeudos.

Ante este hecho la LIGA MX no ha podido intervenir – como en ocasiones anteriores- a través de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias para resolver el problema que enfrentamos. Esta situación -que ha detonado diversas reacciones en medios de comunicación – es una oportunidad para hablar sobre el tipo de Liga que somos y queremos ser.



Si todos los que formamos parte de la comunidad del futbol queremos una Liga cada vez más fuerte necesitamos respaldar la legalidad.



Como se ha dicho en diversas ocasiones la mejor manera de fortalecer el trabajo de jugadores, equipo técnico y directivos, es través del respeto a las normas internacionales y nacionales que nos regulan. Esa ha sido y es la exigencia dentro y fuera de la Liga.



Es por ello que como Presidente de la LIGA MX lamento la existencia de cualquier acuerdo que no esté debidamente registrado porque eso es lo que permite dar certeza a todos los involucrados y sirve como marco para el uso de las herramientas financieras que protegen a la Liga y a sus integrantes.



¿Cómo podemos exigir una Liga cada vez mejor y al mismo tiempo pedir que se intervenga cuando no existe respaldo documental de lo presuntamente adeudado?, ¿Con qué fundamento se puede actuar cuando solo existen las versiones verbales de los involucrados?



Como Liga necesitamos fortalecer los canales internos para atender estos casos, espacios que han probado su efectividad al paso de los años. En los últimos 16 años ningún jugador se ha quedado sin cobrar y esta no debería ser la excepción, pero eso requiere conducir los reclamos no por los medios ni las redes sociales sino por las instancias que hemos creado, en especial cuando en más del 80 por ciento de los casos en que jugadores o cuerpo técnico han pedido la intervención de la Comisión se ha favorecido la postura de quienes demandaban adeudos.



Así ha sido cuando se han documentado los contratos y así seguirá siendo. Es por eso que la Asamblea de la LIGA MX ha expresado su pleno respaldo al trabajo de Yon de Luisa y de un servidor en este momento importante para nuestro futbol.



Confío en que el diálogo que se ha mantenido a lo largo de estas semanas – y que seguiré empujando con jugadores y directivos – nos lleve a tener buenos resultados y aprovecho para reiterar el compromiso de seguir trabajando cada día para tener una liga cada vez mejor.