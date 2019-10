Equipos femenil y fuerzas básicas de Veracruz sí reciben sueldos

Los equipos femenil y de fuerzas básicas de Veracruz sí han recibido su salario una vez que son de menor cantidad en comparación al primer equipo dirigido por Enrique López Zarza.

El vicepresidente de Tiburones Rojos, Raúl Arias, aseguró que los juveniles no se han visto afectados por los adeudos; no obstante, el conjunto de la Liga MX sufre retraso de pagos, tanto que podría no jugar este viernes contra Tigres de la UANL.

“A la femenil y a las fuerzas básicas sí se les ha pagado porque son salarios menores", manifestó el dirigente de los escualos tras el entrenamiento del primer equipo en el estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente”.

Es consciente que existen carencias, pero tampoco sin ser amarillistas como aquello que se rumoró de que había elementos del plantel jarocho que dormían afueras del inmueble veracruzano.

“Son los únicos a los que se les ha pagado porque son salarios menores, se ha manejado mal, carencias hay en todos lados, pero no al grado de no recibir sus salarios", añadió Arias.

Incluso admitió que a él se le debe salario, pero sin preocuparse y confiado de que el plantel veracruzano se presente a jugar frente a los norteños en actividad de la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

