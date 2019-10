'Eres un ser humano, no un pinche perro': Carlos Albert a futbolistas de Liga MX

Fiel a su estilo, Carlos Albert explotó en contra de aquellos futbolistas que han decidido no apoyar a los elementos del Veracruz, que atraviesan por una severa crisis, pues no les han pagado durante los últimos tres meses, y en algunos casos, la deuda es hasta por medio año.

"No es cuestión únicamente de dinero, es cuestión de tener valores personales y defender tu ética, eres un ser humano, no eres un pinche perro al que le pueden aventar un hueso cuando se les de la gana. No se trata de que coman, se trata de que tengan dignidad todos los futbolistas de México", aseguró el ex futbolista durante su programa en RadioCentro Deportes.

¡@calbert57 le mandó un mensaje a los futbolistas mexicanos ante la falta de unión por los adeudos de Veracruz! 😡 🗣 “No es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad. Eres un ser humano, no eres un p¡#%3 perro.” Escucha el debate completo 👇🏻https://t.co/25znejvTqD pic.twitter.com/5epmi5ucwF — RadioCentro Deportes (@RcentroDeportes) October 17, 2019

Carlos Albert puso como ejemplo los casos de jugadores de beisbol y futbol americano en Estados Unidos, asegurando que siempre muestran unidad en casos similares, pese a que ellos ganan millones de dólares.

Es importante señalar que distintos clubes de la Liga MX se han unido en apoyo al Veracruz, ante un posible paro de la Liga MX en la jornada 14, aunque hasta el momento, todo está en duda.

