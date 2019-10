Alex Ferguson, acusado arreglar partido de Champions

El ex entrenador del Manchester United Alex Ferguson habría arreglado un partido de futbol contra la Juventus en Champions League a cambio de un Rolex de 30 mil euros.

El agente de futbol Brian O’Neill reveló en una corte inglesa que Ferguson “conspiró, junto con el agente Giuseppe “Pino” Pagliaray, para arreglar el resultado en un partido contra la Juventus y le habría agradecido con el reloj”.

TE RECOMENDAMOS Chivas se unirá al paro, si Veracruz decide no jugar

Todas estas revelaciones salieron a la luz gracias a una grabación que dió a conocer la reportera Claire Newell, del Daily Telegraph, que se hizo pasar por una mujer de negocios que representaba a una compañía falsa interesada en invertir en el fútbol inglés. Así logró una reunión con los agentes Giuseppe “Pino” Pagliaray y Dax Price, entre otros. Esta investigación llegó a la corte en donde actualmente ambos, y junto a varios representantes más, están siendo juzgados por sus actos.

“Hacia el final de la reunión, Pagliaray se lanzó a lo que solo podría describirse como una diatriba de Sir Alex Ferguson, acusándolo de haber conspirado con "Pino" para arreglar el resultado de un partido de fútbol entre la Juventus, un club con el que el agente estaba asociado, y el Manchester United en la Liga de Campeones por el cual Giuseppe Pagliara le había agradecido con un reloj Rolex de oro de 30 mil libras”, dijo ante el tribunal Brian O’Neill, uno de los agentes que está siendo juzgado actualmente.

TE RECOMENDAMOS Valverde pide respetar calendario y sede para el Clásico español

Pero no sólo eso, sino que además el ex entrenador escocés recibió dinero en el fichaje de un futbolista: “Pagliaray acusó a Sir Alex Ferguson de haber tomado dinero como parte de los acuerdos de transferencia", aunque no se ha revelado el nombre del jugador ni la cantidad que tomó el técnico.

“Pino” Pagliaray está siendo juzgado por soborno en Southwark Crown Court junto al asistente del Barnsley Football Club Tommy Wright y su compañero agente de fútbol Dax Price. Los tres niegan los cargos.

El trío fue acusado luego de denuncias de corrupción publicadas por el Daily Telegraph en 2016, una de las cuales llevó a Sam Allardyce a renunciar como entrenador de Inglaterra.

TE RECOMENDAMOS