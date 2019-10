Jérémy Ménez revela que Herrera "inventó cosas" para ya no darle minutos

Jérémy Ménez, actual jugador del París FC, habló de su experiencia en el futbol mexicano y reveló que si hubo un altercado con Miguel Herrera, técnico del América, algo que provocó que ya no tuviera minutos y tuviera que salir del club.

Durante una entrevista a un medio francés, el delantero no perdió la oportunidad para relatar como fue estar en tierras aztecas.

"Empecé bien cuando llegué a México. Me fui de vacaciones y luego realicé la preparación, fue cuando entonces me lesioné. Regresé en febrero y fue cuando tuve una pequeña pelea con el entrenador del América, y eso me hizo imposible volver", confesó Jérémy en entrevista para Foot Mercato.

“Los seguidores querían verme jugar. Los jugadores de Estados Unidos también querían verme con ellos en el equipo durante el amistoso. Él, para defenderse, inventó cosas. Pero bueno, es así, no lo culpo, no importa” señaló

Sobre su compatriota, André-Pierre Gignac, Ménez dijo nunca haber recibido consejos de él, acerca de la adaptación o el juego, pero si recuerda haber entablado una buena relación.

"Sí, nos vimos y reímos juntos varias veces; después de mi lesión se cortó un poco la relación; aunque sigo teniendo una buena experiencia de ello", recordó.

Jérémy Ménez estuvo en la plantilla del América desde enero de 2018 a julio de 2019 y marcó en cinco ocasiones.

