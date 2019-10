Turco Mohamed le apuesta la chamba a Alex Blanco

Antonio Mohamed regresó al Monterrey. El argentino no ha debutado pero el periodista Alex Blanco vaticinó que fracasará con los Rayados, por lo que el Turco le apostó la chamba.

Raúl Arias confía en que Veracruz sí jugará ante Tigres

Chivas se unirá al paro, si Veracruz decide no jugar

El entrenador de la Pandilla asistió el miércoles al programa La Última Palabra de Fox Sports y Blanco dio que no podrá calificar a la Liguilla del Apertura 2019 y que en el Mundial de Clubes no obtendrá buenos resultados.

Ante esto, el Turco lanzó una apuesta al periodista: "A mí me va mal en el Mundial de Clubes, no clasificó a Liguilla y me voy. ¿Y si me va bien? Tú sigues trabajando, ¿no? Si yo clasificó a Liguilla y hago un buen Mundial de Clubes, tú dejas de trabajar acá"

El reto del argentino provocó risas entre los otros integrantes de la mesa: André Marín, Gustavo Mendoza y Daniel Brailovsky, además de que el Ruso comentó “nos harías un favor”; mientras que Alex Blanco sólo río nerviosamente y trató de seguir con la conversación.

Al final, el periodista reiteró su posición sobre el Monterrey y aseguró que no se quedará Mohamed para el próximo año y que si esto no se cumple, en en enero deja de trabajar 10 días, a lo que Brailovsky agregó “pero sin sueldo”.

Los Rayados ocupan el lugar 14 en el Apertura 2019, con 16 puntos; sin embargo, sólo está a dos unidades de la zona de Liguilla. En el cierre de la temporada regular se enfrentará con Chivas, Pachuca, Veracruz, Tijuana y Atlas.